DISE prende três por tráfico de drogas no Gonzaga

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (D.I.S.E.) de São Carlos, realizou uma operação no Jardim Gonzaga que resultou na prisão em flagrante de três suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência, conhecida como "casa bomba."

Os suspeitos, identificados como G. A. S. (25 anos), P. G. C. (21 anos) e L. M. R. (26 anos), foram surpreendidos no local e presos em flagrante. Na vistoria, foram encontrados diversos itens utilizados para o preparo e distribuição de drogas, incluindo embalagens plásticas, uma máquina seladora, balanças de precisão, além de R$172,00 em dinheiro. As substâncias apreendidas incluem três eppendorfs com cocaína, 148 porções de haxixe (totalizando 422g), um tijolo de maconha, cinco porções maiores e 104 menores dessa droga. Além disso, foram localizados 16 potes de comestíveis contendo THC, totalizando 5,3kg.

Documentos e aparelhos eletrônicos também foram apreendidos para ajudar na identificação de outros possíveis envolvidos. As investigações continuam com o objetivo de desarticular toda a rede criminosa.

