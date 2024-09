Discussão no trânsito termina em ameaças e agressão no Centro

Veículo danificado - Crédito: Maycon Maximino

Uma discussão no trânsito terminou em confusão e ameaças na noite desta quinta-feira (12), no Centro de São Carlos.

De acordo com informações obtidas pelo SCA, o tumulto teve início após um motociclista, que havia acabado de buscar a esposa em uma escola, entrar na Avenida São Carlos próximo ao cruzamento com a Rua Raimundo Correa. Um motorista de carro teria fechado o motociclista, dando início a uma discussão.

A discussão se arrastou até o cruzamento com a Rua Tiradentes, onde ambos os veículos pararam. A situação se agravou com a chegada de outros motociclistas. Durante a confusão, o motorista do carro retirou um facão do porta-malas, mas acabou sendo agredido com um capacete pelo motociclista com quem havia iniciado a discussão.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o motorista nas proximidades. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para prestar atendimento médico, mas a vítima recusou.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, mas decidiram não registrar um boletim de ocorrência.

