Discussão no trânsito termina com motociclista atropelado e motorista perseguido por motoboys

A noite desta sexta-feira (19) foi tumultuada após uma confusão envolvendo motoboys e o motorista de um carro. Segundo o boletim de ocorrência, tudo teria começado no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Raimundo Correa, onde um motoboy teria se desentendido com o motorista de um Kia Soul devido a uma fechada.

Segundo relata o motoboy, ao passar do lado do carro ele teria balançado a cabeça e neste momento o condutor do Kia teria "jogado" o veículos contra a moto, causando uma leve queda.

Outro motoboy teria presenciado a cena e passou a perseguir o carro e também teria sido fechado. A perseguição se intensificou com a participação de outros motoboys. Na Rua Dona Alexandrina, região da rodoviária, o motorista do carro, avançou em marcha ré contra um motociclista que nada tinha a ver com o fato, passando por cima dele. A vítima, cujo nome não foi divulgado, sofreu ferimentos e precisou ser levada até a UPA da Vila Prado.

Em seguida o motorista seguiu em alta velocidade, desrespeitando semáforos e sinais de "PARE". Atrás do ginásio de esportes ZUZÃO, ele cruzou um sinal de pare e colidiu com um ônibus da empresa SOU, rodando na pista. Apesar do acidente, o motorista não parou e continuou transitando até chegar à Seccional de Polícia de São Carlos.

Na delegacia o motorista do automóvel relatou que estava na Avenida São Carlos, em seu veículo, quando um motociclista colidiu em seu retrovisor. Em seguida foi "tirar satisfação" com o motociclista autor da colisão e ambos ficaram um ao lado do outro em seus veículos quando se aproximaram vários "motoboys" ao seu lado e, pelo calor da situação, acabou freando o veículo no semáforo e um motociclista colidiu na parte traseira indo ao solo, porém não soube dizer o local exato. Em seguida, vários motociclista encostaram em seu veículo, sendo que, provavelmente, este foi o momento em que teve o carro danificado, contudo, não sabe quem foi o autor.

Ao abrir o semáforo, ele saiu com o veículo e os motociclista foram atrás dele pelas ruas do centro da cidade, assim, ele decidiu ir à Seccional de Polícia de São Carlos solicitar auxílio devido ao receio de ser agredido pelos envolvidos. No local, os motociclista tentaram agredi-lo, mas foram contidos por Policiais Militares que estavam no local apresentando outra ocorrência. O carro passou por perícia e o motociclista que ficou ferido permaneceu internado em observação na UPA.

