DIG prende suspeito de provocar incêndios criminosos em São Carlos

Um homem foi preso pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos na tarde desta terça-feira (10), acusado de ser o responsável por uma série de incêndios em canaviais e plantações na cidade nos últimos dias.

O suspeito, que vinha sendo investigado pela polícia, foi identificado após ser flagrado por câmeras de segurança em um HB20 nas proximidades dos locais dos incêndios. Um vídeo, divulgado pelo portal São Carlos Agora, mostra o momento em que o homem ateia fogo em uma área de mata próxima ao condomínio Villeneuve.

A Guarda Municipal foi acionada por funcionários de uma usina sobre a presença do possível incendiário e chegou a perseguir o veículo do acusado pela rodovia Washington Luís, mas ele conseguiu fugir. Em outra ocasião, uma viatura do Canil da Guarda Municipal também tentou interceptar o HB20 na avenida Bruno Ruggiero Filho,mas sem sucesso.

Após várias tentativas de fuga, o suspeito foi finalmente detido pela DIG na região do Broa. Ele é foi apresentado na delegacia e foi autuado em flagrante por crime ambiental, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

