DIG prende comerciante acusado de usar veículos de crimes como moeda de troca com o narcotráfico

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) realizou, na tarde de quinta-feira (19), a operação "Moeda de Troca". Segundo as investigações, um comerciante da região leste de São Carlos estaria por trás de furtos e roubos de veículos, bem como do aluguel de armas de fogo para crimes. Além disso, carros e motocicletas subtraídos eram comercializados em troca de drogas com narcotraficantes regionais.



O delegado João Fernando Baptista, que coordena os trabalhos, afirmou que as investigações estão bem avançadas. Dois adolescentes suspeitos de realizar roubos, acompanhados por um terceiro indivíduo, já estão sendo investigados.

Ainda de acordo com o delegado, após investigações conduzidas pelo Serviço de Inteligência Policial (SIP) da DIG, foi apurado que esses indivíduos, responsáveis por furtar ou roubar carros e motocicletas na cidade, trabalhavam sob a liderança de uma pessoa que recebia os veículos. Esses veículos eram utilizados como "moeda de troca" com integrantes do narcotráfico regional. Assim, o crime organizado de furtos e roubos de veículos estaria diretamente relacionado ao tráfico de drogas, que utilizava os automóveis como forma de pagamento.



Após um amplo levantamento realizado por sua equipe, o delegado reuniu um relatório detalhado das investigações, contendo apontamentos e nomes dos envolvidos. Com essas informações, representou junto ao Poder Judiciário por um mandado de busca e apreensão para a residência e o estabelecimento do comerciante de 32 anos,localizados no Parque Douradinho, na região leste de São Carlos.



Na tarde de quinta-feira, por volta das 14h30, o delegado João Fernando reuniu sua equipe e deu início à operação "Moeda de Troca", com o objetivo de deter o comerciante e averiguar seu possível envolvimento com os crimes investigados.

Ao chegarem à residência do acusado localizada na, o suspeito, ao perceber que a DIG cercava o local, teria arremessado para o terreno de seu comércio, situado na Avenida Luciano Eduardo Felix, um pacote contendo aproximadamente 40 invólucros de cocaína. O material foi imediatamente apreendido por um dos investigadores.



Questionado sobre as drogas e os veículos possivelmente em seu poder, o comerciante negou envolvimento com roubos e furtos, bem como com o tráfico de drogas. Ele afirmou que estava apenas guardando o material para outra pessoa, mas se recusou a identificar quem seria.

Durante buscas na residência, os policiais encontraram uma grande mochila contendo:

- Diversos saquinhos do tipo Zip Lok;

- Cerca de 500 eppendorfs vazios;

- 257 invólucros de maconha, totalizando aproximadamente 596 gramas;

- Um saco plástico com cerca de 973 gramas de cocaína pura;

- Aproximadamente 1.490 papelotes de cocaína, pesando cerca de 1,405 kg;

- Mais de 1,043 kg de cocaína acondicionados em 1.361 eppendorfs;

- 40 papelotes de cocaína em sacos zipados, pesando 46 gramas.

Mesmo após a apreensão, o comerciante continuou negando a propriedade do material. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado, juntamente com os entorpecentes, à delegacia, onde foi ouvido na presença de seu advogado. Na mesma noite, foi autuado em flagrante e levado ao Centro de Triagem.

Nesta sexta-feira (20), o suspeito deverá passar por audiência de custódia. Todo o entorpecente apreendido foi enviado ao Instituto de Criminalística (IC) para análise, verificação de pureza e pesagem oficial.

O delegado da DIG afirmou que as investigações continuam e que, no início de 2025, outras prisões devem ser realizadas.

