DIG identifica e conclui prisão de desempregado que roubava e furtava no Jardim Paulistano

João Fernando Baptista, delegado da DIG - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos concluiu as investigações que levaram ao indiciamento de R.H.M., 43, por roubo e furto de uma motocicleta na região norte da cidade. O desempregado teve sua prisão temporária decretada após os trabalhos realizados pela equipe do delegado João Fernando Baptista. A polícia ainda investiga outros crimes que o suspeito pode ter cometido na área.

De acordo com o delegado, R.H.M. confessou os crimes e alegou que os cometeu para comprar drogas, devido à sua situação de desemprego. O primeiro caso ocorreu no dia 11 de outubro, quando ele invadiu a garagem coletiva de um prédio residencial localizado na Rua Dr. Donato dos Santos, no Jardim Paulistano, e furtou uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cinza, de 2010. A moto, pertencente a um mecânico de 33 anos, foi levada sem que ninguém percebesse. Apesar da confissão, o suspeito não revelou o destino da motocicleta, que pode ter sido vendida ou trocada em um ponto de drogas.

O delegado informou que as investigações continuam para localizar a motocicleta e identificar a pessoa que possa estar com ela. "A moto não foi localizada até agora, mas acreditamos que ele possa ter trocado por drogas em um ponto de venda. Seguimos investigando para localizar o veículo e quem está com ele", afirmou o delegado.

Baptista também destacou que, caso a motocicleta furtada seja localizada, quem estiver com ela poderá responder por receptação. "Essa pessoa será responsabilizada porque o proprietário legítimo ainda está com os documentos e as chaves do veículo. Orientamos que quem tiver a moto procure a DIG para evitar complicações", alertou.

Além do furto, R.H.M. foi identificado como o autor de um roubo ocorrido no dia 15 de outubro, por volta das 12h25. Ele invadiu um estabelecimento comercial armado, rendeu uma funcionária de 20 anos e roubou um celular, um notebook e cerca de R$ 200 que estavam no caixa. Após o crime, o suspeito deixou o local. "Ele praticou o roubo com grave ameaça, utilizando uma arma de fogo. A partir das investigações, conseguimos apurar a participação dele nesse crime e representamos pela prisão temporária", explicou Baptista.

A DIG representou pela prisão preventiva de R.H.M., que continua sob investigação por outros possíveis delitos na área norte de São Carlos.

