DIG esclarece violento roubo no Jardim Tangará e prende pizzaiolo

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) esclareceu neste mês de dezembro um violento roubo a residência na região leste de São Carlos, ocorrido em outubro. O crime envolveu uma quadrilha composta por um morador local e outros integrantes da capital paulista, incluindo um membro de uma organização criminosa associada a L.C.B.R., 19 anos, conhecida como "Gatinha da Cracolândia".

Acusada de abastecer traficantes com drogas para venda a centenas de usuários na Cracolândia, no centro de São Paulo, L.C.B.R. foi presa em julho de 2021 por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

AÇÃO VIOLENTA

Entre os envolvidos, H.E.T.V.V.G., 27 anos, procurado por outros roubos, foi identificado como o responsável por agredir violentamente uma vendedora de 51 anos durante o assalto, ocorrido na madrugada de 24 de outubro, no Jardim Tangará, em São Carlos. Segundo o delegado J.F.B., parte da quadrilha já foi identificada e a prisão de todos os envolvidos é questão de tempo. O são-carlense M.P.B., 29 anos, também foi identificado e preso. Ele teria auxiliado a quadrilha da capital.

M.P.B. foi preso temporariamente e, após dias de interrogatório, confessou o crime e revelou detalhes sobre a atuação da quadrilha, descrita como extremamente violenta.

O CRIME

Na madrugada de 24 de outubro, por volta de 1h30, a vítima, ao retornar de um passeio com seu cão, foi surpreendida em sua residência por dois assaltantes que invadiram o local. Apesar de entregar cerca de R$ 3.050,00 e 700 euros aos criminosos, foi brutalmente agredida, amarrada e amordaçada. Eles ainda fizeram imagens de seu rosto e exigiram informações sobre cartões bancários antes de trancá-la no banheiro e fugirem.

A investigação da DIG revelou que os dois assaltantes foram deixados em frente à residência por um veículo, enquanto outros dois comparsas aguardavam nas proximidades. O carro, um Hyundai HB20, foi identificado e rastreado até a capital paulista.

PRISÕES

No mesmo dia do crime, por volta das 22h, uma ação da ROTA no Jabaquara resultou na prisão de H.E.T.V.V.G. e uma mulher de 30 anos, suspeitos de integrar a quadrilha. H.E.T.V.V.G., já procurado por roubo e envolvimento com o tráfico na Cracolândia, foi formalmente reconhecido como um dos líderes violentos do grupo.

No dia 4 de dezembro, a DIG, com base em provas coletadas, conseguiu um mandado de prisão temporária contra o são-carlense M.P.B., que foi preso e reconhecido como um dos ocupantes do Hyundai HB20 usado no assalto. Ele confirmou a participação de H.E.T.V.V.G. e de outro integrante conhecido como "Marreta".

INVESTIGAÇÕES CONTINUAM

O delegado João Fernando Baptista destacou que os trabalhos da DIG continuam e que, no início de 2025, espera prender os demais integrantes da quadrilha. Ele ressaltou que as investigações foram minuciosas, resultando na coleta de provas que podem vincular o grupo a outros crimes no estado e na capital.

