DIG apreende adolescentes envolvidos em roubos e sequestro relâmpago em São Carlos

DIG/DISE - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos desarticulou uma dupla de adolescentes de 17 anos responsável por uma série de atos infracionais, incluindo roubos à mão armada e sequestros relâmpago nas regiões da Vila Carmem e Jardim Paulista. As vítimas eram abordadas no momento em que acessavam seus veículos, muitas vezes em frente à igreja São Nicolau de Flüe, e eram ameaçadas com facas ou armas de fogo.

Mandados de busca e apreensão

Segundo o delegado João Fernando Baptista, ambos os adolescentes foram identificados e tiveram mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara da Infância e Juventude, a pedido da DIG. Um deles foi apreendido no início da semana e o outro, na tarde desta quarta-feira (27). Ambos confessaram parte dos crimes, que envolviam agressões e ameaças constantes. A DIG já concluiu investigações de três casos e trabalha para esclarecer outros dois, além de identificar possíveis cúmplices.

Método violento

Um dos adolescentes era apontado como o mais agressivo da dupla, frequentemente utilizando o golpe conhecido como "mata-leão" para imobilizar vítimas, incluindo mulheres idosas.

Ataques em frente à igreja

No dia 1º de outubro, uma dentista de 43 anos e sua sogra foram atacadas ao sair de uma missa na igreja São Nicolau de Flüe. Os adolescentes roubaram bolsas, celulares, cartões e um veículo Chevrolet Onix, que foi posteriormente recuperado. Durante o assalto, a idosa foi imobilizada com um "mata-leão".

Em outro caso, no dia 7 de outubro, um auditor de 63 anos foi sequestrado relâmpago ao sair da mesma igreja. Ele foi obrigado a entrar no banco traseiro de seu Kia Sorento, enquanto os adolescentes tentavam realizar transferências bancárias via PIX. Apesar das tentativas frustradas, roubaram dinheiro e abandonaram a vítima próximo à rodovia SP-215.

Roubo de veículo no Jardim Paulista

No dia 15 de outubro, uma professora de 73 anos foi abordada ao estacionar seu Onix branco no Jardim Paulista. Após ser agarrada pelo pescoço, teve o veículo e outros pertences roubados.

Encaminhamento à Fundação CASA

Ambos os adolescentes foram encaminhados ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), da Fundação CASA em Araraquara, por determinação judicial. O delegado João Fernando Baptista afirmou que, além dos casos já esclarecidos, outros roubos estão em fase de conclusão, e as investigações devem identificar mais envolvidos. Os dois menores passarão por medidas socioeducativas antes de retornarem à sociedade.

