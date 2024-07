Cuidado com golpe da falsa prova de vida: Idosa de São Carlos é lesada em R$ 40 mil

Crédito: reprodução

Uma idosa de 63 anos, residente na Rua Aurélio Sanchez, no Jardim Social Belvedere, região sul de São Carlos, foi vítima de um golpe, onde estelionatários se passaram por funcionários do INSS e a lesaram em R$ 40 mil.

No dia 10 de julho, a vítima foi abordada por um casal em casa que a chamou pelo nome completo. Apresentando-se como representantes do INSS, o casal, inclusive com crachá falso, informou que precisava realizar a prova de vida. Acreditando nos indivíduos, a idosa colaborou, permitindo que tirassem uma foto sua com o celular.

Dias após o ocorrido, a vítima descobriu que os golpistas utilizaram a imagem dela para abrir uma conta em um banco virtual e realizar um empréstimo no valor de R$ 40 mil.

Imagens de uma câmera de segurança registraram a presença do casal na frente da residência da vítima. Eles estavam em um veículo Renault Logan.

Ciente do golpe, a filha da idosa entrou em contato com o São Carlos Agora para relatar o caso e alertar a população sobre o modus operandi dos estelionatários.

INSS NÃO REALIZA PROVA DE VIDA EM CASA

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alerta que pessoas mal-intencionadas estão se passando por servidores do instituto e visitam os beneficiários em casa para, supostamente, fazer a comprovação de vida. Eles costumam solicitar fotos, dados e documentos ao cidadão.

O INSS não está fazendo esse tipo de ação. Caso receba uma visita desse tipo, não atenda aos falsários, nem forneça quaisquer informações ou documentos. Deve ainda denunciar pelo site https://gov.br/falabr ou pelo telefone 135. A polícia também pode ser acionada.

Leia Também