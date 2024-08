Crime bárbaro em São Carlos: acusado chegou a exibir a cabeça da vítima no São Carlos 8, diz PM

Perícia onde o corpo foi encontrado - Crédito: Maycon Maximino

Em um crime que chocou a cidade, quatro homens foram presos pela Força Tática da Polícia Militar de São Carlos na sexta-feira (2), acusados de matar e decapitar um homem identificado apenas como "Iago".

De acordo com informações apuradas pelo SCA, o crime teria ocorrido na noite de terça-feira (30). A Polícia Militar, acionada por denúncias, iniciou as diligências e conseguiu localizar dois dos suspeitos, que confessaram o crime e indicaram o local onde o corpo foi abandonado.

O corpo nu e decapitado de Iago foi encontrado em um local de difícil acesso, na represa do 29. A cabeça da vítima foi localizada em uma mata no bairro São Carlos VIII. Um VW Gol, pertencente a um dos suspeitos, também foi apreendido no mesmo bairro. Outros dois envolvidos foram presos durante as diligências. Um quinto suspeito permanece foragido.

Segundo o comandante da Força Tática, capitão Rodrigo Dellanina, um dos criminosos chegou a exibir a cabeça da vítima pelas ruas do bairro São Carlos VIII, em um ato de extrema crueldade.

A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Leia Também