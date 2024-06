Corpo de homem em estado de decomposição é encontrado na Vila Morumbi

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Na tarde de ontem, dia 9 de junho, um homem de 52 anos foi encontrado morto em sua residência na Vila Morumbi, em São Carlos. O corpo, já em estado de decomposição, foi localizado por um vizinho que sentiu um forte odor vindo da casa da vítima.

De acordo com a testemunha, que reside em um dos imóveis ao lado da vítima, o homem era conhecido por ser usuário de bebidas alcoólicas e drogas, além de ter problemas de saúde. Como não o via há alguns dias, a testemunha começou a suspeitar que algo estava errado. Ao sentir o forte odor, ela arrombou a corrente do cadeado da casa e encontrou o corpo da vítima deitado no chão.

O vizinho acionou o Samu, que constatou o óbito da vítima. A perícia criminal foi acionada para analisar o local e o corpo da vítima. Não há indícios de violência, mas a ocorrência foi registrada como morte suspeita e o caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao IML de São Carlos.

