Comida termina em facadas e agressões envolvendo três pessoas na Vila Laura

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal foi registrado na CPJ e envolveu três pessoas residentes na Vila Laura. Um dos envolvidos necessitou ser atendido na UPA Santa Felícia. O caso foi registrado em boletim de ocorrência.

Consta que, por volta das 20h30 desta terça-feira, 23, um jardineiro de 26 anos teria discutido com a esposa, de 37 anos por que não queria se alimentar da comida que ela teria feito e queria outra e passaram a discutir. Ele teria derrubado uma panela com óleo quente e a mulher se apoderou de uma faca e deu um golpe em seu braço esquerdo e outro no peito. Após a agressão procurou socorro com o irmão, de 29 anos que mora em uma casa vizinho. Diante da negativa do irmão, um vizinho o teria levado a UPA.

Enquanto a vítima era socorrida, o irmão foi até a casa da agressora para tirar satisfação por ela ter dado facadas no seu irmão. Se apoderou de um pedaço de pau e desferiu golpes na mulher, causando ferimentos e danos no imóvel. Policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que os irmãos estariam “aparentemente embriagados”. O caso foi registrado na CPJ.

