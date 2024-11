Com suspeita de tuberculose, homem furta celular de enfermeiro no Caic

Acusado de furto escondeu aparelho no cano de uma casa - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 25 anos, que possui passagem criminal e recentemente teria saído do sistema prisional, foi detido por guardas municipais nesta terça-feira, 5, após furtar o celular de um enfermeiro. Ele estaria com suspeita de tuberculose.

Segundo apurado, o acusado teria ido até o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (Caic), na rua José de Alencar, na Vila Costa do Sol e foi atendido por um enfermeiro. Após dizer que poderia estar com tuberculose, o profissional foi buscar um pote utilizado para exame e ao retornar, notou que o suposto paciente teria deixar o local e levado seu celular que estaria em cima do balcão.

O enfermeiro perseguiu o suspeito que, ao notar que estava sendo seguido, correu. A vítima acionou a GM que tomou conhecimento das características do acusado e através do rastreador, chegou ao aparelho, que estava no cano de água de uma casa no cruzamento das ruas São Joaquim com a Adolfo Cattani. Ninguém foi detido.

Já uma equipe do Canil, que também diligenciava pela região e ciente das características do acusado, conseguiu fazer a abordagem do suspeito no entorno da Rodoviária. Ele foi detido, encaminhado à CPJ e posteriormente autuado em flagrante por furto e recolhido ao centro de triagem. O celular foi restituído ao proprietário.

