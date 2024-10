Colisão no centro de São Carlos envolve cinco veículos

Civic rodou no asfalto e acertou três veículos estacionados - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão no centro de São Carlos, na tarde desta segunda-feira, 14, envolveu cinco veículos, sendo quatro carros e uma moto. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas os envolvidos sofreram danos materiais.

Segundo apurado, o motorista de um Corsa preto transitava pela rua Conde do Pinhal e no cruzamento com a rua Episcopal, onde há sinalização eletrônica, aconteceu a colisão em um Civic branco, cujo motorista perdeu o controle e rodou no asfalto, colidindo em seguida em um Gol, que por sua vez atingiu um Livina que derrubou uma moto. Os três últimos veículos estavam estacionados e os motivos da primeira colisão são ignorados.

