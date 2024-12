Colisão no centro causa danos em dois veículos

Duster Oroch teve danos materiais após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito causou danos materiais em dois veículos na manhã desta terça-feira, 3, no centro de São Carlos. Chovia na hora da batida.

Um Siena transitava pela rua Rui Barbosa e no cruzamento com a rua Major José Inácio foi atingido por uma Duster Oroch, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de trânsito. Com a pancada, uma passageira de 54 anos chegou a bater a cabeça do para-brisas do veículo e o SAMU foi acionado. Mesmo com dores de cabeça a vítima recusou atendimento médico.

