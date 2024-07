Colisão frontal entre duas bikes deixa um ferido no Parque Faber

SIGA O SCA NO

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo duas bicicletas deixou um homem de 42 anos ferido na noite desta quarta-feira (24), no Parque Faber, em São Carlos. Segundo informações, a vítima estava treinando quando foi atingida frontalmente por outro ciclista que trafegava na contramão.

Com o impacto, o homem caiu e sofreu um trauma no ombro, além de outras lesões. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de São Carlos.

