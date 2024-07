Colisão frontal deixa motociclista de 25 anos ferido

Gol ficou com a frente bastante danificada - Crédito: Gabriel Henrique

Um jovem motociclista de 25 anos ficou ferido em uma colisão com um carro carro na noite deste domingo (7), na Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista trafegava pela Rua Coronel Leopoldo Prado quando um carro Uno fez uma conversão à esquerda para entrar na Rua Natalino Mastro Francisco. Ao desviar do Uno, o motociclista mas acabou colidindo frontalmente com um Gol que seguia em sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o jovem foi arremessada à distância e sofreu diversas escoriações pelo corpo, incluindo ombros, peito e pernas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no local. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico. O motorista do Gol não se feriu.

