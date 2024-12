Colisão frontal causa danos em dois veículos da Walter de Camargo Schutzer

Compartilhar no facebook

Veículos envolvidos no acidente: danos de considerável monta - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão frontal, porém, sem vítimas, foi registrada na tarde desta sexta-feira, 27, em São Carlos. Os envolvidos transitavam pela rua Dr. Walter de Camargo Schutzer.

A batida aconteceu quando a motorista de um Mobi tentou a conversão com destino a rua Júlio Prestes de Albuquerque e colidiu frente a frente com um Cronos que vinha em sentido contrário. Os motivos do acidente serão apurados.

Apesar do forte impacto, nenhum dos motoristas sofreu ferimentos. Uma unidade resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

