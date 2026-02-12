(16) 99963-6036
quinta, 12 de fevereiro de 2026
Segurança

Colisão entre moto e carro deixa jovem ferido na Avenida Comendador Alfredo Maffei

12 Fev 2026 - 14h15Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre moto e carro deixa jovem ferido na Avenida Comendador Alfredo Maffei - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (12), em São Carlos.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal. De acordo com o relato do condutor do automóvel, ele trafegava pela rua e, ao atravessar a avenida, não visualizou o motociclista devido a um ponto cego do veículo. Nesse momento, a motocicleta colidiu na lateral do carro.

Com o impacto, o motociclista ainda atingiu um segundo veículo que seguia pela avenida.

O condutor da moto, um jovem de 18 anos, recebeu os primeiros atendimentos da equipe da motolância do SAMU e, posteriormente, foi encaminhado por uma unidade básica à Santa Casa de São Carlos. Segundo as informações, ele sofreu ferimentos leves.

Leia Também

Idosa é morta a facadas pelo companheiro em caçamba de bolsão no Hortência; autor foi preso pela PM
Araraquara15h07 - 12 Fev 2026

Idosa é morta a facadas pelo companheiro em caçamba de bolsão no Hortência; autor foi preso pela PM

Monitores apreendem adolescente com drogas na entrada da Escola Arlindo Bittencourt
Segurança15h04 - 12 Fev 2026

Monitores apreendem adolescente com drogas na entrada da Escola Arlindo Bittencourt

Homem é detido por tráfico de drogas ao usar esquema de “delivery” no Cidade Aracy
Segurança14h28 - 12 Fev 2026

Homem é detido por tráfico de drogas ao usar esquema de “delivery” no Cidade Aracy

Queda de bicicleta deixa adolescente ferido no Jardim Dona Francisca
Segurança14h21 - 12 Fev 2026

Queda de bicicleta deixa adolescente ferido no Jardim Dona Francisca

Jovem que tentou matar a ex-namorada a tiros está sendo julgado em São Carlos
Segurança12h54 - 12 Fev 2026

Jovem que tentou matar a ex-namorada a tiros está sendo julgado em São Carlos

Últimas Notícias