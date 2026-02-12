Colisão entre moto e carro deixa jovem ferido na Avenida Comendador Alfredo Maffei

Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (12), em São Carlos.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal. De acordo com o relato do condutor do automóvel, ele trafegava pela rua e, ao atravessar a avenida, não visualizou o motociclista devido a um ponto cego do veículo. Nesse momento, a motocicleta colidiu na lateral do carro.

Com o impacto, o motociclista ainda atingiu um segundo veículo que seguia pela avenida.

O condutor da moto, um jovem de 18 anos, recebeu os primeiros atendimentos da equipe da motolância do SAMU e, posteriormente, foi encaminhado por uma unidade básica à Santa Casa de São Carlos. Segundo as informações, ele sofreu ferimentos leves.

Leia Também