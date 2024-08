SIGA O SCA NO

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas nesta noite de domingo (04), na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos.

De acordo com informações, um homem de 39 anos colidiu a motocicleta que conduzia contra uma Twister, indo os dois ao solo e sofrendo ferimentos leves.

Além do SAMU, que socorreu as vítimas, a GuardaMunicipal e a concessionária que administra a rodovia também estiveram no local, atendendo a ocorrência.

