Cobra cascavel é encontrada em residencial de São Carlos

Na noite desta quarta-feira (18), moradores do residencial Itatiaia, na zona sul de São Carlos, encontraram uma cobra cascavel próximo às casas da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a captura do animal com segurança.

Após o resgate, os bombeiros procederam com a soltura da serpente em seu habitat natural.

A cascavel, uma serpente venenosa, é facilmente identificada pelos anéis em sua cauda que formam um guizo, emitindo um som característico semelhante a um chocalho quando agitada. O Corpo de Bombeiros orienta os moradores a manterem distância ao avistar animais silvestres e a acionarem as autoridades competentes para o manejo adequado.

