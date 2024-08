Cliente é acusado de agredir funcionária após posto de combustíveis não aceitar PIX

PIX - Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Um possível caso de agressão deverá ser investigado pela Polícia Civil e teria ocorrido em um posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), por volta das 22h desta terça-feria, 27.

A vítima seria uma funcionária do estabelecimento comercial. Policiais militares que atenderam a ocorrência apurar junto a ela que um consumidor teria gasto uma quantia em dinheiro e ao pagar no caixa tentou uma transferência via PIX. Ao ser informado que o posto não trabalhava com a modalidade de negociação, teria ficado alterado e passou a gritar e destratar os presentes. A vítima disse que tentou a situação e pediu para que o acusado se retirasse e nem precisaria pagar o que teria consumido. Mesmo assim, diz a funcionária, que ele continuou a gritar e teria dado um tapa em sua mão esquerda.

Os PMs indagaram o acusado que confirmou o desentendimento. Porém negou ter agredido a vítima.

