Ciclista é socorrido com suspeita de fratura após colisão no Jardim Ricetti

Socorristas prestam atendimento ao ciclista com múltiplas escoriações e possível fratura - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 18 anos sofreu múltiplas escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas após colisão na manhã desta segunda-feira, 2, no Jardim Ricetti.

A vítima pedalava sua bike pela rua Antonio Pirolla e no cruzamento com a rua Professor Paulo Monte Serrat não teria conseguido frear seu veículo e ao tentar uma conversão, por motivos ignorados, perdeu o controle, caiu com a bicicleta e posteriormente atingiu com violência o veículo, que estaria em sua correta mão de direção.

Com a pancada, o ciclista foi ao solo e necessitou ser socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

