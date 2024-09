Ciclista avança sinal de pare e é atingido com violência por carro no Santa Felícia

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 16 anos foi atingido por um carro na tarde desta quinta-feira (5), após avançar o sinal de pare em um cruzamento, no Santa Felícia.

Segundo informações colhidas no local, o motorista do HB20 seguia pela Marcus Vinícius de Melo Moraes e na esquina com a rua Antônio Carlos Ferraz de Salles foi surpreendido pelo ciclista que não respeitou a sinalização.

Com o impacto, o adolescente foi arremessado a cerca de cinco metros de distância, sofrendo várias escoriações. Inicialmente ele recebeu atendimento por parte de uma unidade básica do Samu, mas devido a gravidade das lesões, foi necessária a presença da equipe do suporte avançado com o médico.

O garoto foi encaminhado até a Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também