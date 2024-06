Casal sofre ferimentos graves após acidente na Avenida São Carlos

SIGA O SCA NO

Vítimas foram socorridas pelo Samu e Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Um casal ficou gravemente ferido após um acidente na noite de quinta-feira (27), na Avenida São Carlos, em frente ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Segundo informações, as vítimas, um homem de 42 anos e uma mulher de 54 anos, estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por outra moto, que fugiu do local.

Com o impacto da colisão, o casal foi arremessado contra uma árvore. O homem sofreu uma grave fratura exposta na perna, enquanto a mulher teve uma fratura no fêmur.

Um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros às vítimas, que em seguida foram atendidas por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de São Carlos, onde permanecem internadas.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

Leia Também