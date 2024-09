Casal fica ferido após colisão entre moto e caminhonete

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou um jovem de 18 anos e uma adolescente de 17, feridos nesta noite de sexta-feira (06).

De acordo com informações, o casal seguia na moto pela Avenida Bruno Ruggiero e a Fiat Toro pela Rua Manoel José Serpa, quando, no cruzamento entre as duas vias, a condutora da caminhonete não respeitou o sinal de pare e foi atingida pela moto, na lateral.

O casal que estava na moto ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU e pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou à Santa Casa, com escoriações.

