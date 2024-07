Casal cai em golpe ao tentar comprar celular em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal residente no Jardim Paulistano foi vítima de um estelionato no sábado, 13, quando tentou comprar um celular. O prejuízo foi de R$ 1,226 mil.

As vítimas compareceram na CPJ nesta segunda-feira, 15 e afirmaram às autoridades policiais que viram um anúncio no Facebook da venda do aparelho e se interessaram. Após diálogo via chat, a conversa migrou para o WhatsApp e após negociação com uma suposta mulher, fez um PIX para uma conta indicada no valor de R$ 1,226 mil. Porém após o pagamento, o casal não conseguiu mais contato com a golpista.

