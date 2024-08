Casa é atingida por tiros no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

giroflex policia - Crédito: divulgação

Uma casa foi atingida por tiros na Rua Pedro Aparecido Gonzaga, na Cidade Aracy, em São Carlos, na madrugada deste sábado (24). Por volta das 5h19, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo.

Ao chegar no local, os policiais constataram que uma residência havia sido alvejada por cinco disparos de arma de fogo no portão. A vítima entregou aos militares quatro projéteis encontrados no local.

Segundo relatos, três indivíduos em um veículo Hyundai HB20 de cor branca (placa não identificada) passaram pelo local. O passageiro do banco traseiro teria efetuado os disparos, enquanto os outros dois ocupantes, motorista e passageiro do banco dianteiro, acompanhavam a ação.

A vítima informou aos policiais que o autor dos disparos seria conhecido. Além disso, o passageiro dianteiro seria o ex-cunhado da vítima, com quem teria uma desavença.

A Polícia Militar acionou a perícia para realizar os trabalhos no local dos fatos

