Carro roubado no Jardim Bicão é encontrado na garagem de residência no Cidade Aracy 2

Rua onde carro foi encontrado - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar localizou na tarde desta segunda-feira (18) um veículo modelo Prisma, produto de roubo ocorrido no bairro Jardim Bicão no dia 6. O carro foi localizado na garagem de uma residência situada na Rua Antônio das Graças Generoso, no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos.

A equipe de policiamento, após receber informações sobre o paradeiro do carro, deslocou-se até o endereço e abordou uma mulher maior de idade e um adolescente, que se encontrava dormindo em um dos quartos da casa. Na garagem, o veículo foi encontrado sem as placas. Além disso, no quarto do menor, foram apreendidas ferramentas utilizadas para arrombamento (michas) e uma réplica de arma de fogo.

Durante a abordagem, ambos afirmaram que o veículo havia sido deixado na garagem por um terceiro indivíduo. Com base nas informações fornecidas, os policiais localizaram um suspeito de 22 anos em um comércio de bebidas na Rua Aparecido da Silva, também no bairro Cidade Aracy 2.

O homem foi abordado e encontrado com a chave do veículo em questão. Ele alegou ter adquirido o carro por R$ 15 mil, sem saber que se tratava de produto de roubo. No entanto, foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

O delegado responsável lavrou o flagrante por receptação, estipulando uma fiança no valor de um salário mínimo. Após o pagamento, o suspeito foi liberado.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao Pátio Municipal de São Carlos.

Leia Também