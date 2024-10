Carro roda na pista e bate em guard-rail na SP-318

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 17h43

24 Out 2024 - 17h43 Por Da redação

Carro ficou com a frente danificada - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (24), um acidente foi registrado no km 243 da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr., sentido São Carlos, próximo à empresa Latam. O motorista, funcionário da empresa, perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e colidiu contra o guard-rail, atingindo tanto a frente quanto a traseira do carro.

Segundo relato do condutor, o veículo teria aquaplanado. Felizmente, o acidente resultou apenas em danos materiais, sem nenhuma vítima. Uma equipe da concessionária foi até o local para prestar atendimento e garantir a segurança da via.

O trânsito no local fluiu normalmente após o acidente.

