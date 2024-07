Carro produto de furto se envolve em acidente no CDHU

Gol furtado se envolveu em colisão no CDHU - Crédito: Maycon Maximino

Um Gol, produto de furto ocorrido em Descalvado, se envolveu em um acidente no CDHU, na Vila Isabel, em São Carlos. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 25.

Segundo apurado, um criminoso se apoderou do veículo em Descalvado e empreendeu fuga sentido rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215). A Polícia Militar foi acionada e conseguiu chegar ao veículo que estava próximo ao Santuário da Babilônia.

Teve início a perseguição pela rodovia e que terminou no CDHU, quando o motorista do Gol colidiu em uma EcoSport que estava estacionada. O suspeito saiu do carro e fugiu entre os condomínios de prédios do bairro. Já o proprietário do carro foi contatado e irá ser devolvido.

