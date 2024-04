Carro na contramão causa acidente no Jardim Bandeirantes

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 18 anos ficou ferida na noite desta quinta-feira (4) após se envolver em um acidente no Jardim Bandeirantes.

Segundo informações obtidas no local da colisão, a jovem estava na garupa da moto que era conduzida pelo namorado e ambos seguiam pela rua Miguel João. No cruzamento com a rua Alexandre Ranciaro foram atingidos por um carro que estava na contramão e avançou o sinal de pare.

Com o impacto os ocupantes da moto acabaram caindo, entretanto, somente a garupa precisou ser encaminhada até a Santa Casa pelo Samu. O namorado não se feriu.

A Polícia Militar compareceu no local e registrou o boletim de ocorrência de acidente de trânsito com vítima.

