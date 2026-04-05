Carro pega fogo após colisão na Washington Luís

Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo dois veículos terminou com um carro em chamas na tarde desta quinta-feira (2), na Rodovia SP-310 Rodovia Washington Luís, no km 203, em Itirapina.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, a colisão ocorreu por volta das 15h07, no sentido sul da via. A dinâmica apontada indica que a condutora de um Honda HR-V reduziu a velocidade ao perceber o trânsito lento à frente. Na sequência, um Ford Fiesta que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo.

Após o impacto, o Fiesta pegou fogo, gerando preocupação entre motoristas que passavam pelo trecho. As equipes de atendimento foram acionadas rapidamente e conseguiram controlar as chamas.

Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido. As duas pessoas envolvidas saíram ilesas.

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