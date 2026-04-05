(16) 99963-6036
domingo, 05 de abril de 2026
Itirapina

Carro pega fogo após colisão na Washington Luís

03 Abr 2026 - 06h41Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro pega fogo após colisão na Washington Luís - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo dois veículos terminou com um carro em chamas na tarde desta quinta-feira (2), na Rodovia SP-310 Rodovia Washington Luís, no km 203, em Itirapina.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, a colisão ocorreu por volta das 15h07, no sentido sul da via. A dinâmica apontada indica que a condutora de um Honda HR-V reduziu a velocidade ao perceber o trânsito lento à frente. Na sequência, um Ford Fiesta que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo.

Após o impacto, o Fiesta pegou fogo, gerando preocupação entre motoristas que passavam pelo trecho. As equipes de atendimento foram acionadas rapidamente e conseguiram controlar as chamas.

Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido. As duas pessoas envolvidas saíram ilesas.

Leia Também

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos
Segurança19h54 - 05 Abr 2026

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos

Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos
Segurança19h29 - 05 Abr 2026

Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo
Segurança17h08 - 05 Abr 2026

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo

Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia
São Carlos 15h38 - 05 Abr 2026

Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia

Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa
Rua Larga 14h03 - 05 Abr 2026

Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa

Últimas Notícias