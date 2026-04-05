Morador de rua urina na avenida São Carlos é agredido e tem celular furtado

Viatura PM -

Um homem de 27 anos foi vítima de agressão e teve o celular furtado durante a madrugada desta sexta-feira (3), na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 2h, na Avenida São Carlos, nas proximidades de uma lanchonete. A vítima relatou que é morador de rua e sobrevive realizando malabarismo em vias públicas.

Segundo o registro policial, o homem chegou à cidade por volta das 22h, vindo de ônibus de Araraquara, e caminhava pela Avenida São Carlos quando parou próximo a um estacionamento para urinar. Nesse momento, foi abordado por um indivíduo que questionou o que ele fazia no local.

Ainda conforme o relato, um segundo homem chegou em uma motocicleta e passou a acusá-lo de tentativa de furto, iniciando uma discussão. Diante das ameaças, a vítima tentou registrar a situação com o celular e se dirigiu a uma lanchonete para pedir ajuda.

Durante a tentativa de buscar proteção, ele afirmou ter sido agredido, sofrendo ferimentos na boca e no nariz, além de ter o telefone celular furtado.

A vítima relatou ainda que um terceiro indivíduo teria chegado em um veículo e, aparentemente armado, ordenou que ele deixasse o local.

Após o ocorrido, o homem conseguiu pedir ajuda em um posto de combustíveis próximo, onde acionou a Polícia Militar e foi orientado a registrar a ocorrência no plantão policial.

Foi solicitado exame de corpo de delito, e a vítima também foi orientada a comparecer à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para possível reconhecimento fotográfico dos suspeitos.

O caso foi registrado como lesão corporal e segue sob investigação.

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