(16) 99963-6036
domingo, 05 de abril de 2026
Madrugada

Morador de rua urina na avenida São Carlos é agredido e tem celular furtado

03 Abr 2026 - 08h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura PM - Viatura PM -

Um homem de 27 anos foi vítima de agressão e teve o celular furtado durante a madrugada desta sexta-feira (3), na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 2h, na Avenida São Carlos, nas proximidades de uma lanchonete. A vítima relatou que é morador de rua e sobrevive realizando malabarismo em vias públicas.

Segundo o registro policial, o homem chegou à cidade por volta das 22h, vindo de ônibus de Araraquara, e caminhava pela Avenida São Carlos quando parou próximo a um estacionamento para urinar. Nesse momento, foi abordado por um indivíduo que questionou o que ele fazia no local.

Ainda conforme o relato, um segundo homem chegou em uma motocicleta e passou a acusá-lo de tentativa de furto, iniciando uma discussão. Diante das ameaças, a vítima tentou registrar a situação com o celular e se dirigiu a uma lanchonete para pedir ajuda.

Durante a tentativa de buscar proteção, ele afirmou ter sido agredido, sofrendo ferimentos na boca e no nariz, além de ter o telefone celular furtado.

A vítima relatou ainda que um terceiro indivíduo teria chegado em um veículo e, aparentemente armado, ordenou que ele deixasse o local.

Após o ocorrido, o homem conseguiu pedir ajuda em um posto de combustíveis próximo, onde acionou a Polícia Militar e foi orientado a registrar a ocorrência no plantão policial.

Foi solicitado exame de corpo de delito, e a vítima também foi orientada a comparecer à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para possível reconhecimento fotográfico dos suspeitos.

O caso foi registrado como lesão corporal e segue sob investigação.

Leia Também

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos
Segurança19h54 - 05 Abr 2026

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos

Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos
Segurança19h29 - 05 Abr 2026

Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo
Segurança17h08 - 05 Abr 2026

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo

Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia
São Carlos 15h38 - 05 Abr 2026

Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia

Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa
Rua Larga 14h03 - 05 Abr 2026

Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa

Últimas Notícias