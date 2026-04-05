Cachorro solto invade residência e mata gato em condomínio de São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem registrou boletim de ocorrência após seu gato ser atacado e morto por um cachorro que estava solto e invadiu sua residência, em um condomínio localizado no bairro Jardim Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu por volta das 10h da manhã de quinta-feira (2), na Avenida Otto Werner Rosel. O morador relatou que o cachorro entrou na área do condomínio e conseguiu acessar o interior da residência, onde atacou o gato, que morreu em decorrência dos ferimentos.

Ainda segundo o relato, o animal agressor possuía chip de identificação, o que permitiu localizar o tutor, um homem de idade não informada. O morador afirmou que o cachorro já teria se envolvido em outros ataques dentro da área do condomínio, ferindo e até matando outros animais anteriormente.

Após o ocorrido, o tutor foi acionado e recolheu o cão, porém, conforme consta no boletim, não houve garantia de ressarcimento pelos danos causados.

A ocorrência foi registrada como contravenção penal por omissão de cautela na guarda ou condução de animais, conforme previsto no artigo 31 da Lei das Contravenções Penais. O caso será encaminhado para a delegacia responsável pela área para análise e demais providências.

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