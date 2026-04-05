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domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Moto é furtada em frente a residência no Jardim Beatriz; proprietário pede ajuda

03 Abr 2026 - 07h49Por Jessica Carvalho R
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Moto é furtada em frente a residência no Jardim Beatriz; proprietário pede ajuda -

Uma Honda CBX Twister 250,  placa DVZ-5618, foi furtada na tarde desta quinta-feira (02), no Jardim Beatriz.

De acordo com o proprietário, o veículo estava estacionado em frente à residência, na rua Coronel Leopoldo Prado, por volta das 16h, quando foi levado por desconhecidos.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou o paradeiro da motocicleta.

A vítima solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo seja repassada imediatamente à Polícia Militar, por meio do telefone 190.

 

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