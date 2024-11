Carro furtado é encontrado depenado e queimado em São Carlos

Compartilhar no facebook

Na tarde deste sábado (24), um carro com queixa de furto foi encontrado depenado e incendiado atrás de um motel às margens da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia e, ao chegar ao local, identificou o veículo através do número do chassi. Tratava-se de um VW Gol com placas de Casa Branca (SP), que havia sido furtado.

Os restos do automóvel foram recolhidos e encaminhados ao pátio municipal. O caso segue sob investigação.

