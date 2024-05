Carro é encontrado abandonado e dupla é detida por crime ambiental, no Aracy 2

SIGA O SCA NO

Um carro foi encontrado abandonado e dois homens foram detidos por crime ambiental, na manhã deste domingo (05), no Cidade Aracy 2, em São Carlos.

A Guarda Municipal recebeu denúncias de um carro abandonado na mata, a aproximadamente 200 metros de distância da margem da Avenida Arnoldo Almeida Pires e foi averiguar.

O veículo foi encontrado com as portas abertas, sem rodas, bateria, som e seu interior em total desalinho, porém ele não estava com queixa de furto ou roubo, e foi recolhido ao pátio municipal.

Próximo ao carro, havia dois homens, cada um com uma gaiola contendo um pássaro silvestre, tratando-se de um Coleirinha e um Trinca Ferro, ambos sem anilha, o que se enquadra em crime ambiental. Os dois foram conduzidos à Base da Polícia Ambiental, onde foi registrado dois boletins de ocorrência e dois autos de infração, no valor de R$500,00 cada.

