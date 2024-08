Carro é destruído por incêndio no Jardim Brasil

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em veículo foi registrado nesta noite de sexta-feira (16), na esquina da Rua Totó Leite com a Raimundo Corrêa, no Jardim Brasil.

Segundo o proprietário do veículo, ele transitava junto com sua namorada no carro, quando o pedal de freio travou e ele tentou rodar mais um pouco com o carro, até perceber que ele estava pegando fogo.

Rapidamente o casal saiu do veículo e acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu conter as chamas, mas não pôde evitar que o carro fosse destruído.

Não houve feridos.

Leia Também