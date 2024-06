Carro é atingido por moto ao sair de posto de combustíveis

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto, deixou um jovem de 22 anos ferido, nesta noite de sábado (29), na Avenida Capitão Luiz Brandão.

De acordo com informações, o motociclista transitava pela via, no sentido rodovia/bairro, em direção ao São Carlos 8, quando um carro saía de um posto de combustíveis e o condutor não viu que vinha a moto, entrando em sua frente, ocorrendo a colisão.

O motoboy bateu no parabrisa do carro e depois caiu ao solo, ferindo-se. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA do Santa Felícia.

