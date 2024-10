Carro desgovernado após colisão atropela pedestre na região do Kartódromo

Fiesta quase caiu no córrego - Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 21 anos foi atropelada por um carro desgovernado após uma colisão ocorrida no bairro Santa Paula, em São Carlos. De acordo com informações apuradas, a motorista de um veículo BYD trafegava pela Alameda dos Crisântemos e, ao se aproximar da rotatória próxima ao Parque do Kartódromo, não respeitou o sinal de pare, colidindo com um Ford Fiesta que seguia em direção à Avenida Francisco Pereira Lopes. Com o impacto, o Fiesta perdeu o controle e acabou atingindo a pedestre que quase caiu no córrego.

Uma equipe do Samu que passava pelo local prestou os primeiros socorros à vítima, que foi posteriormente levada pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde da jovem. As motoristas dos veículos envolvidos não sofreram ferimentos

