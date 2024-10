Carro derruba poste na região do Jardim Ipanema

SIGA O SCA NO

06 Out 2024 - 16h20

06 Out 2024 - 16h20 Por Da redação

Veículo ficou com a frente destruída e poste caiu - Crédito: Gabriel Henrique

Um jovem de 20 anos ficou ferido na tarde deste domingo (6) após colidir o carro que conduzia contra um poste no Jardim Ipanema.

O acidente ocorreu na avenida Otto Werner Rossel, região dos condomínios Moradas. Com o impacto a frente do VW Gol ficou danificado e o poste caiu.

O condutor do carro foi socorrido pelo Samu. Segundo informações, ele sofreu apenas ferimentos leves.

Com a força do impacto o poste caiu e CPFL foi chamada para realizar os reparos necessários.

A Polícia Militar também está no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente são desconhecidas/

