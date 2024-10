Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Gol prata, 1995, placas CAJ-2288, foi furtado nesta sexta-feira (04), no estacionamento do shopping Iguatemi, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do carro é funcionário de uma das lojas do shopping e o deixou no estacionamento enquanto trabalhava, mas quando terminou seu expediente e foi pegá-lo, não o encontrou mais.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e até o momento, o veículo não foi localizado.

Leia Também