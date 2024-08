Carro com queixa de furto é localizado no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Carro furtado estava estacionado incorretamente no centro de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Um carro, com queixa de furto, foi localizado por agentes de trânsito na manhã desta quarta-feira, 7, na rua Santa Cruz, em frente a praça que leva o mesmo nome.

O veículo estaria estacionado incorretamente e um agente de trânsito que passava pelo local parou para verificar. Fez consulta pelo sistema Senatran e constou que seria produto de furto. O veículo estava aberto e sem a bateria.

O agente de trânsito tentou localizar proprietário e fez contato com PM que foi ao local para os procedimentos de praxe. Posteriormente o dono foi ao local e disse que o carro foi furtado nesta terça-feira, 6, e estaria estacionado na rua Belarmino Indalécio de Souza e com problemas mecânicos. Acredita-se que os criminosos ao perceberem o fato do carro apresentar defeitos, abandonaram na praça.

Leia Também