Carro com 3 pessoas capota na rodovia SP-215

Veículo acidentado - Crédito: Gabriel Henrique

Um Ford Fiesta capotou no começo da manhã deste domingo (3), na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), defronte ao trevo do bairro Cidade Aracy.

Segundo informações obtidas no local, o motorista seguia no sentido São Carlos/Ribeirão Bonito, quando perdeu o controle da direção e o carro acabou capotando. O asfalto estava molhado devido a chuva, o que pode ter contribuído para o acidente.

O veículo era ocupado por três pessoas, contudo, ninguém se feriu.

Agentes do DER estiveram no local e providenciaram a remoção do carro do local.

