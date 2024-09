Carro capota na Washington Luís e deixa motorista ferido

Carro capotado - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente marcou a noite desta quinta-feira (19) na rodovia Washington Luís (SP-310). Um VW Gol, que seguia no sentido interior/capital, entre São Carlos e Ibaté, saiu da pista e capotou no canteiro central. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O motorista do veículo foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia e encaminhado para a Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar esteve no local e sinalizou o local para evitar novos acidentes. Não há registro de congestionamento.

