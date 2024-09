Carro capota após colidir em moto na Washington Luiz

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na noite desta sexta-feira (20), no Km 232 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, os dois veículos transitavam pela rodovia, no sentido capital/interior, e próximo ao acesso à Avenida Capitão Luís Brandão, por razões desconhecidas, a condutora do carro perdeu o controle da direção, bateu na moto e capotou no canteiro central. A moto caiu no canteiro lateral.

O motociclista foi socorrido até a Santa Casa, pela concessionária que administra a rodovia, com uma possível fratura na perna.

A motorista do carro não se feriu.

