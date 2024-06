Carro caí em córrego na região da USP

SIGA O SCA NO

Carro caiu em córrego na região da USP - Crédito: Maycon Maximino

Um carro caiu dentro do córrego do Tijuco Preto, no começo da noite desta segunda-feira (10), na avenida Trabalhador São-Carlense, região da USP.

Segundo informações um Zafira é um Spin colidiram e a Spin acabou caindo no córrego.

O motorista de 61 anos e a passageira de 57 do Spin foram retirados do córrego pelo Corpo de Bombeiros e depois encaminhados pelo Samu até a Santa Casa. Segundo informações, os ferimentos foram leves.

A Polícia Militar encaminhou uma equipe até o local para atendimento da ocorrência.

As causas do acidente serão investigadas.

