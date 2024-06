Carro atropela catador de reciclagem no Aracy

Vítima recebe atendimento do Samu: escoriações pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento foi registrado na manhã desta segunda-feira, 24, na Avenida José Antonio Migliato, no Cidade Aracy. Com trauma na cabeça e escoriações pelo corpo, um homem de 55 anos foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

A vítima empurrava seu carrinho carregado com material reciclado e o peso fez com que ele tombasse na via. O catador tentou segurar, mas caiu junto com o carrinho, justamente quando passava um veículo ao seu lado e acabou sendo atropelado, sendo necessário ser socorrido.

