Carro atinge caminhão estacionado no Douradinho

Carro atingiu a parte traseira do caminhão-baú: uma pessoa ferida - Crédito: Maycon Maximino

Um veículo por aplicativo colidiu em um caminhão estacionado na rua Paulo Botassi, nesta terça-feira, 14, na rua Dr. Paulo Botassi, no Jardim Douradinho.

O veículo seguia sentido bairro/centro e por motivos ignorados, a motorista de 44 anos perdeu o controle e atingiu um caminhão-baú que estava estacionado. Uma criança (passageira) estava no banco traseiro.

O impacto foi forte e a motorista bateu a cabeça no para-brisas. Com corte no rosto, dores no peito e nos joelhos, foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico. A criança nada sofreu e familiares foram busca-la no local do acidente.

Leia Também